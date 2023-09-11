Выглядит счастливой: княгиня Шарлин с мужем Альбером II на чемпионате регби

Чемпионат мира по регби во Франции посещают не только принц и принцесса Уэльские.

Княгиня Монако Шарлин и ее супруг князь Альбер II были замечены на трибунах стадиона "Велодром" в Марселе.

Принцесса Монако является председателем Всемирного регби. Вместе с мужем она присутствовала на матче чемпионата мира по регби между Южной Африкой (Спрингбокс) и Шотландией.

Впервые за долгое время мы видим, как Шарлин улыбалась на публике.

Княгиня Монако и князь Альбер II / Фото: Getty Images

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45-летняя княгиня была одета в черной трикотажной кофте с V-образным вырезом и топом под ним и черных брюках. В ушах у Шарлин были небольшие серьги-кольца, волосы уложены, а макияж едва заметный. В руках княгиня держала разноцветный зелено-золотистый клатч. Также на ее пальце сверкало обручальное и помолвочное кольца, что бывает редко.

Супруг княгини Альбер II сидел рядом с ней и был одет в белую рубашку.

Княгиня Монако Шарлин / Фото: Getty Images

Днем ранее, напомним, они посещали пикник Монако, на котором появились в полном составе вместе с детьми.

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