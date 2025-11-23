- Дата публикации
Выглядит шикарно: княгиня Шарлин вышла на публику в образе в "стиле принцессы Уэльской"
Князь Альбер II и княгиня Монако принимали во дворце в Монако президента Португальской Республики Марселу Ребелу де Соуза.
В последние дни княгиня Монако демонстрировала свой безупречный стиль, как в Национальный день Монако, так и в преддверии него. А в эту пятницу, когда официальные мероприятия вернулись в Княжество, Шарлин вновь порадовала нас сдержанным, но элегантным образом, приветствуя президента Португалии Ребелу де Соуза, прибывшего с официальным визитом.
На мероприятии Шарлин появилась в платье миди из шерстяного крепа лесного зеленого цвета от Emilia Wickstead, обута в туфли-лодочки из кожи от Louis Vuitton, а на голове у нее была шляпа-таблетка Philip Treacy и образ она дополнила серьгами с таитянским жемчугом от Cartier.
В этот раз Шарлин оделась в стиле принцессы Уэльской, которая также любит носить и пальто Emilia Wickstead и шляпы от Philip Treacy.