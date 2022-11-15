Выглядит шикарно: королева Максима в платье Valentino блистала на торжественном концерте

Ее Величество Максима и ее супруг - король Виллем-Александр - посетили концерт в Концертгебау, который был организован президентом Италии во второй день государственного визита президента и его дочери в Нидерланды.

51-летняя Максима появилась на вечере в красном платье с накидкой от Valentino стоимостью 4259 долларов. Образ свой Ее Величество дополнила бархатными туфлями-лодочками цвета баклажан от Gianvito Rossi, клатчем с кисточкой тоже из бархата, колье из цветных камней Tutti Frutti и подобранным к нему в тон браслетом на запястье.

Несколько драгоценных браслетов были на другом запястье королевы, а ее ногти были накрашены красным лаком. Также Максима сделала насыщенный макияж глаз и выровняла волосы. Ее муж Виллем-Александр надел темный костюм и светлую рубашку и подобрал фиолетовый галстук в тон аксессуарам жены.

Королева Максима и король Виллем-Александр / Фото: Getty Images

А на правительственном обеде в Тревесзале, устроенном премьер-министром Нидерландов Марком Рютте для президента Италии Серджио Маттарелла и его дочери Лауре Маттарелла, королева Максима появилась в приглушенном голубом платье с рукавами три четверти и небольшой накидкой, а также подобрала к образу бежевые перчатки из кожи и светлый замшевый клатч, который гармонировал с туфлями на каблуках. Аккуратная коричневая шляпа-таблетка с перьями и серьги-висюльки с камнями отлично завершали королевский образ. Макияж на лице Максимы в этот раз был достаточно сдержанным.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Напомним, на встрече с первой леди Италии королева появилась в темно-сером пальто и оливковом платье. Встреча прошла на площади Дам в Амстердаме.

Королева Максима и первая леди Италии / Фото: Getty Images

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