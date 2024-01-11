Выглядит скромно: принцесса Анна в брючном костюме появилась на мероприятии

Сегодня Ее Высочество открыла мемориальную доску во время посещения штаб-квартиры Save the Children в Коломбо, посвященного 75-летию дипломатических отношений между Великобританией и Шри-Ланкой.

Принцесса Анна / Фото: Getty Images

На мероприятие 73-летняя принцесса Анна приехала в песочном брючном костюме в тонкую полоску и голубой рубашке. Обута она была в туфли в тон на невысоких каблуках. У нее на шее было украшение с золотым кулоном, а в ушах лаконичные серьги-гвоздики из золота.

Также Анна побывала в деревне для переселенцев на территории Halo Trust в Мухамалае, куда приехала в льняной светлой рубашке и брюках, в своих любимых солнцезащитных очках и с золотым кольцом с маленьким сапфиром на пальце.

Принцесса Анна / Фото: Getty Images

Ранее мы показывали, как Ее Высочество вместе с мужем добиралась на Шри-Ланку обыкновенным коммерческим рейсом и сама несла свой багаж.

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