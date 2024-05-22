Выглядит странно: новый портрет принцессы Уэльской возмутил ее поклонников

Он появился на обложке британского журнала Tatler, а фото показали в официальном аккаунте глянца в Instagram.

Это картина британско-замбийской художницы Ханны Узор, прославляющая мужество и достоинство, была вдохновлена ​​видеообращением Кейт к нации с новостью диагноза рака. На портрете Кейт запечатлена на своем первом государственном банкете во время правления короля Чарльза III.

"Королева, король, а теперь и принцесса Уэльская: обложка Tatler за июль 2024 года завершает королевский триптих исторического масштаба новым портретом Ее Королевского Высочества работы британско-замбийской художницы Ханны Узор", - говорится в подписи.

Королевские поклонники, однако, в один голос твердят, что Кейт совсем не похожа на себя на этом портрете.

"Этот портрет ужасен, столько удивительных художников, наверняка они могли бы найти лучшего", "Это вам не HRH Принцесса Уэльская. Бог знает кто это, но это не HRH", "На первый взгляд я подумала, что это японская императрица Масако", - пишут возмущенные подписчики журнала.

Кейт на портрете можно узнать только благодаря ее наряду - белому платью от Jenny Packham с кейп-накидкой – это один из ее любимых брендов и тиаре принцессы Дианы "Узелки любви".

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Читайте также: