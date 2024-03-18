Выглядит стройно: 70-летняя Опра Уинфри в обтягивающем платье с бисером сияла на премии

Популярная журналистка и телеведущая продемонстрировала эффектный образ от Prada на светском мероприятии.

Опра Уинфри посетила 55-ю церемонию вручения премии NAACP Image Awards в Лос-Анджелесе. Она вручила Ашеру награду "Лучший артист года".

Ашер и Опра Уинфри / Фото: Associated Press

На сцене она появилась в красивом аутфите. Знаменитость была одета в фиолетовое платье макси с бантом на талии от Prada, щедро расшитое бисером в тон. Наряд прекрасно облегал ее стройную фигуру.

Опра Уинфри / Фото: Associated Press

Опре сделали объемную укладку с красивыми локонами и макияж с черно-фиолетовыми тенями. В ушах у нее были роскошные серьги с шарами, а на руке – коктейльное бриллиантовое кольцо от Kwiat.

Опра Уинфри / Фото: Associated Press

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