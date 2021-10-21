Выглядит стройно: жена Сергея Тигипко рассказала, что ей помогает держать себя в прекрасной форме

Выглядит стройно: жена Сергея Тигипко рассказала, что ей помогает держать себя в прекрасной форме

Алла Зиневич поделилась секретом своей стройности.

Жена бывшего вице-премьера Украины, бизнесмена и банкира Сергея Тигипко — Алла Зиневич — имеет роскошную стройную фигуру. Редакция Леди.ТСН.ua поинтересовалась, что же женщине помогает держать себя в прекрасной форме.

Алла призналась, что секретов никаких нет. Иметь подтянутую стройную фигуру ей помогает спорт. Она занимается спортом обязательно 4-5 раз в неделю.

Алла Зиневич

Алла Зиневич

Алла Зиневич

"Это силовые упражнения в спортзале, растяжки (стретчинг с тренером), велопрогулки. Тренировки не только помогают держать себя в хорошей форме, но и закаляют выносливость, дисциплинируют", — рассказала Зиневич.

Алла Зиневич

Алла Зиневич

Алла Зиневич

Кроме того, женщина раз в неделю посещает баню.

Напомним, в нашем материале мы собрали 15 роскошных образов жены Тигипко.

Алла Зиневич

Алла Зиневич

Алла Зиневич

Новости Украины: Сергей Тигипко впервые вышел в свет с новой женой и показал семейную ферму

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку