Выглядит все лучше: княгиня Шарлин в костюме Chloe и в компании мужа посетила прием

Утром князь Альбер II и княгиня Шарлин прибыли в Ратушу Монако, чтобы присутствовать на церемонии подписания клятвы побратимства двумя мэрами муниципалитетов, а затем гости направились в Княжеский дворец, чтобы принять участие в официальном приеме, во время которого Его Светлости Принцу и Его Светлости Принцессе Шарлин были вручены Акт о побратимстве 2023 года, оригинал клятвы верности, датированной 1523 годом, а также выпущенная почтовая марка Монако.

Снимки с мероприятия опубликовал княжеский дворец Монако в Facebook.

Шарлин была в блейзере и брюках из шерсти от Chloe светло-коричневого цвета, стоимость костюма 3940 долларов. А под блейзер надела черную блузку, ей в тон сделала и маникюр. На пальце княгини сверкало ее помолвочное кольцо, теперь она носит его чаще, вероятно для того, чтобы продемонстрировать, что в их браке с князем все в порядке. Светлые волосы Шарлин были уложены, а на лице – легкий макияж. Стоит отметить, что княгиня и правда стала лучше выглядеть.

Альбер был в темно-синем костюме, к которому подобрал синий галстук и белую рубашку.

Напомним, недавно княгиня Шарлин с мужем посещала чемпионат по регби во Франции, а эксперт по языку тела объяснила, что не так в отношениях княжеской пары.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Фото: Getty Images

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