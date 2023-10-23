Выглядит ярко, но с маникюром проблема: королева Максима на мероприятии

Для сегодняшнего выхода королева Максима выбрала ярко-желтую удлиненную рубашку с широким коричневым поясом на талии и в сочетании с укороченными брюками со стрелками и балетками из питоновой кожи с золотыми носами. На плече у нее висела сумка на тонком ремешке, а в ушах были крупные серьги из желтых цветов.

Королева Максима / Фото: Getty Images

В макияже Ее Величество немного подчеркнула глаза и прозрачный блеск на несла на губы. У нее на пальцах было несколько колец, а ногти были накрашены красным лаком, который, к сожалению, облез на нескольких ногтях.

Маникюр королевы Максимы / Фото: Getty Images

Днем ранее мы показывали вам фото, как королева Максима встречалась с нидерландской общиной в Кейптауне. В тот день на ней было платье с цветочным принтом от Natan Couture, она была в красных замшевых туфлях от этого же бренда и в бриллиантовых серьгах.

Королева Максима / Фото: Getty Images

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