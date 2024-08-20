Выглядят влюбленными: Меган и Гарри запечатлели в трогательный момент во время визита в театр

Герцог и герцогиня Сассекские посетили форум по расширению прав и возможностей женщин в Кали во время своего тура по Колумбии.

Во время этой поездки фотографы сделали много милых кадров, на которых видно, как принц Гарри держит свою дорогую жену за руку, а она нежно обнимает его за спину.

Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Getty Images

Особенно милым нам показался вот этот кадр, на котором принц Гарри опустил голову к Меган, а она улыбается и держит его одной рукой за спину. Очевидно, в этот момент Гарри что-то говорил супруге.

Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Getty Images

Герцог Сассекский вообще в этой поездке часто выглядит то ли слишком серьезным, то ли грустным, особенно на фоне своей лучезарной жены Меган, которая много улыбалась, шутила и смеялась с публикой. А еще была очень и очень тактильной, как и рассказывал Гарри о ней в своих мемуарах.

Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Getty Images

Меган и Гарри в Колумбии / Фото: Associated Press

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