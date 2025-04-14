Выглядят влюбленными: опубликовано личное фото принцессы Евгении и ее мужа Джека

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк / © Instagram принцессы Евгении

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Джек и Евгения отправились в Бахрейн перед Гран-при 2025 года, где к ним присоединились еще несколько ключевых членов британской королевской семьи, в том числе старшая сестра принцессы – Беатрис, ее муж Эдоардо Мапелли-Моцци, Зара Тиндалл и Питер Филлипс.

Именно муж принцессы Беатрис и опубликовал это милое личное фото Евгении и Джека с поездки в своих историях в Instagram. На редком снимке Джек с любовью обнимал жену за плечо, а Евгения улыбалась.

Принцесса Евгения и ее муж Джек / © Instagram Эдоардо Мапелли-Моцци

Принцесса появилась на мероприятии в изумрудном платье с разрезом на подоле от бренда Reformation и была обута в белые кеды, а ее муж был в пиджаке, белой рубашке и брюках. Джек также широко улыбался в кадре.

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Эдоардо Мапелли-Моцци опубликовал в сторис и свое личное фото с женой принцессой Беатрис. Несколько месяцев назад пара во второй раз стала родителями, но их маленькие дочери, явно остались в Лондоне, пока их родители находятся в этой поездке.

Принцесса Беатрис и ее муж Эдоардо / © Instagram Эдоардо Мапелли-Моцци