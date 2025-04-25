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Выгуляла подарок свекра: Меган Маркл появилась на мероприятии в украшении, которое ей подарил король Чарльз
Недавно Меган Маркл произвела фурор на саммите в Нью-Йорке, где она появилась в стильном брючном костюме и с двумя особенными украшениями на запястье.
Герцогиня Сассекская прибыла на саммит Time100 в Нью-Йорке вместе с мужем принцем Гарри. Она надела песочный костюм от Ralph Lauren, под жакетом носила белую блузку, заправленную в свободные штаны и надела ремень Veronica Beard.
Обута герцогиня была в туфли-лодочки Manolo Blahnik и дополнила образ часами Cartier, ранее принадлежавшими принцессе Диане, а также еще двумя браслетами. Один из них — это подарок от ее свекра короля Чарльза III.
Это бриллиантовый теннисный браслет Bentley & Skinner стоимостью не менее 4900 фунтов стерлингов (более 6500 тысяч долларов), который Меган впервые надела накануне свадьбы с принцем Гарри. Браслет украшен девяносто двумя круглыми сверкающими бриллиантами.
Напомним, больше о любимых украшениях Меган Маркл мы рассказывали в этом материале.