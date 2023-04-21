Выход принцессы Уэльской: снимки, которые растрогают поклонников Кейт Миддлтон

В городе королевская чета посетила ряд мероприятий. 41-летняя Кейт Миддлтон прекрасно выглядела в платье винного оттенка от Karen Millen с поясом на талии и в туфлях Gianvito Rossi на каблуках.

Принцесса Уэльская Кэтрин / Фото: Getty Images

Но больше всего публику растрогало то, как принцесса Уэльская общалась с публикой и особенное внимание уделяла детям. Мы собрали несколько кадров, мимо которых невозможно пройти. Они были сделаны фотографами после визита Кейт и Уильяма в The Rectory.

Принцесса общалась с публикой и подходила к каждому ребенку, который принес для нее цветы. Особенный восторг у Кейт вызвала маленькая девочка месяцев семи-восьми, которая была на руках у мамы и смотрела на Кэтрин серьезным взглядом, пока та улыбалась ей и что-то говорила.

Принцесса Уэльская Кэтрин в Бирмингеме / Фото: Associated Press

Принцесса Уэльская Кэтрин в Бирмингеме / Фото: Associated Press

Не секрет, что принцесса Уэльская очень любит детей, особенно маленьких и всегда уделяет им больше внимания во время своих королевских прогулок. Ее муж принц Уильям каждый раз немного нервничает, когда Кейт разрешают взять на руки какого-нибудь младенца. Ведь он переживает, что супруга захочет завести еще одного ребенка. Пара, напомним, воспитывает троих детей: 9-летнего Джорджа, почти 8-летнюю Шарлотту и почти 5-летнего Луи.

Принцесса Уэльская Кэтрин и принц Уильям в Бирмингеме / Фото: Associated Press

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