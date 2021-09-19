Выходные на субботнике: как свекровь королевы Летиции убирала пляж

82-летняя королева Испании София поддерживает разные экологические инициативы.

Ее Величество присоединилась к экологической кампании во время Всемирного дня чистоты на пляже Альмадраба в Аликанте.

Королева София одетая в белую рубашку и джинсы цвета хаки, а обута в удобные ботинки вооружилась мусорными пакетами и перчатками и отправилась наряду с другими людьми на пляж, чтобы убрать мусор.

Королева София / Getty Images

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В прошлом году София вместе с волонтерами также убирала пляж. Это происходило в рамках кампании проекта LIBERA "1 м2 для пляжей и морей в Ринкон-де-ла-Виктория.

На так называемый "субботник" королева приехала с украшениями на шее, на запястье, а также надев кольца. А еще она сделала укладку и макияж, и не забыла защитную маску.

Королева София / Getty Images

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