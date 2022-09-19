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"Выкалывают глаза": Амелия Виндзор надела на похороны слишком тонкое белье и засветила больше, чем нужно было

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"Выкалывают глаза": Амелия Виндзор надела на похороны слишком тонкое белье и засветила больше, чем нужно было

Леди Амелия Виндзор / Фото: Getty Images

Британская аристократка выбрала для траурного мероприятия нескромный наряд.

Внучка двоюродного брата королевы, герцога Кентского, – леди Амелия Виндзор – пришла попрощаться с Елизаветой II на службу в Вестминстерское аббатство.

Для траура аристократка выбрала черное платье миди с V-образным декольте и слишком длинными рукавами. Под наряд Амелия надела слишком тонкое белье и поэтому засветила больше, чем было нужно.

Леди Амелия Виндзор / © Getty Images
Леди Амелия Виндзор / Фото: Getty Images

Платье она скомбинировала с черными плотными колготами и кожаными лоферами с кисточками. В руке она держала черную сумку с большим бантом.

Леди Амелия Виндзор / © Getty Images
Леди Амелия Виндзор / Фото: Getty Images

Волосы Виндзор украсила черным ободком с бантиками и вуалью. В ушах у нее были золотые серьги в форме полумесяца с жемчужиной, на шее – золотая цепочка, а на руках – золотые кольца.

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