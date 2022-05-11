Вынужденный переезд за границу: советы психолога, которые позволят двигаться дальше

Во время войны многие были вынуждены уехать из Украины. Некоторые уже вернулись, но многие еще находятся в нескольких тысячах километров от родительского дома. А может у них больше нет дома.

О том, что происходит с человеком, который стал вынужденным переселенцем, рассказывает психолог и консультант Юлия Ярошевич.



Переезд. Когда человек решает сменить место жительства выезжая за границу, что он делает сначала? Верно. Он всячески готовится к этому событию: информационно, психологически, материально. Потому адаптация к переезду начинается уже в моменте подготовки. Человек привыкает сначала к мыслям о переезде, размышляет над разными сценариями развития событий, когда он переедет. Ищет поддержку и точки опоры.

Что мы имеем сейчас? Миллионы украинцев оставили свои дома не по своей воле, одним просто некуда возвращаться, другие пытаются спасти свою жизнь, и жизнь детей от обстрелов, бомбардировок, от всего того, что сейчас делает российская "армия" на территории Украины.

Кто эти люди "вынужденные переселенцы за границей". Это в основном женщины и дети. Которые были вынуждены выехать за границу и не имели времени на адаптацию. Адаптация происходит уже на территории других стран. Сложно ли им? Невероятно!

Неизвестная страна, незнание языка, зависимость от других. Где жить? Где брать деньги? Дети. Как с учебой? Как с адаптацией без знания языка? Документы? Родные. Как родные? Снова бомбят родные города. Новости. Страшные новости. Чувство вины, неопределенность.

Я думаю не нужно расписывать, в каком психологическом состоянии находятся женщины в это время. Это тяжело. У тебя нет плана, не на кого опереться, ты должен каждый день решать вопросы, которые никогда раньше не решал. Кажется, что вокруг все в тумане и ты не знаешь где выход.

Я попытаюсь перечислить советы, как помочь себе, если ты очутилась в вынужденном переселении за границей.

Восстановить базовые потребности, которые позволят двигаться дальше



1. Нужно разобраться с тем, где ты будешь жить, что есть, и какие документы тебе нужно оформить. Для этого сейчас за границей есть поддерживающие волонтерские организации, Красный крест. Добавься в телеграмме к группам помощи, в которую ты попала, там много полезной информации: документы, жилье, медицина, возможность спросить и попросить о помощи. В настоящее время в большинстве стран уже налажена система работы с вынужденными переселенцами.

2. Потребность в безопасности. Ты будешь вздрагивать от громких звуков, авиации в небе и сирен скорой помощи… Это нормально, это закономерно. Имея травматический опыт, психика реагирует на все, что может его напоминать о травме. Но ты должен дать себе понять, что ты в безопасности. Попробуй не замыкаться в себе, даже если есть желание укрыться от всего мира, ты должен выходить на улицу, дышать свежим воздухом, общаться с людьми. Настраивать себя "теперь я в безопасности, мне ничего не угрожает". На это нужно время, сейчас очень трудно "доверять миру" после всего того, что тебе пришлось пройти, да еще и с пониманием того, что война продолжается.

3. Держи связь. По возможности поддерживай общение с родными. Это дает чувство опоры и связи. Это дает чувство контроля.

4. Отдыхай. Старайся спать, использовать возможности побыть наедине.

5. Новости. Невозможно и не нужно совсем избегать новостей. Выберите несколько информационных ресурсов для просмотра. Это дает чувство контроля. Но старайся держать баланс, потому что информационные потоки повышают тревожность и ретравматизируют психику.

6. Давай волю чувствам. Плакать, злиться, ненавидеть это нормально. Не молчи, делись своей болью, если есть возможность обратиться к психологу, обращайся. Он сможет "выдержать" твои эмоции и создать безопасное пространство для общения. Возможно, заведи дневник и записывай свои переживания и чувства.

7. Чтобы справиться с чувством вины, помогай другим. Можешь помогать, узнай где есть волонтерские организации в твоем городе и предложи свою помощь.



Тебе сейчас тяжело. Я понимаю. Но чтобы жить в вынужденном переселении, тебе нужно как можно быстрее адаптироваться. Создать те же "точки опоры", чтобы выдержать неопределенность и страх. Принятие нынешней реальности сверхсложная задача, но пока у нас есть выбор, мы должны выбирать жизнь. Берегите себя!

Читайте также: