Выпила пива в местном пабе: кронпринцесса Виктория с мужем прибыла с визитом в Британию

Королевская чета Швеции прибыла с Визитом в Великобританию. Ожидается встреча с принцем и принцессой Уэльскими.

Кронпринцесса Виктория и принц Даниэль прибыли с визитом в Великобританию по просьбе правительства Швеции. Они уже посетили паб The Three Blackbirds, чтобы встретиться с владельцем, обсудить культуру английского паба и послушать презентацию о Восточной Англии в Ньюмаркете.

Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль / Фото: Getty Images

Кронпринцесса даже продегустировала пиво. Одета Виктория была в этот день в бежевый джемпер, черные брюки-клеш и ботинки на невысоких каблуках. Также на ней была объемная парка с большими карманами и платок на шее. Волосы кронпринцесса собрала в низкий пучок, надела серьги-гвоздики с бриллиантами и сделала легкий макияж.

Кронпринцесса Виктория / Фото: Getty Images

Известно, что с Кейт и Уильямом Уэльскими кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль должны будут встретиться на представлении в Royal Variety Charity.

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