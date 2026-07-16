Выпили пива и отлично провели время: король Чарльз и королева Камилла были запечатлены в пивоварне

Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

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Во время визита монарх отразив настроение нации после того, как вчера вечером рухнули надежды Англии на выход в финал Чемпионата мира по футболу, заметил, что сегодня «хороший день, чтобы утопить немного печали». Осторожно наливая себе пинту пива во время визита на пивоварню в Дорсете сегодня днем, Чарльз сделал это остроумное замечание, прежде чем поднять бокал и сделать несколько глотков.

Во время визита монарх был встречен аплодисментами и приветственными возгласами, когда королева помогала ему за барной стойкой на пивоварне Hall and Woodhouse недалеко от Блэндфорд-Форума.

Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

Ранее король и королева открыли мемориальную доску в честь 250-летия семейной пивоварни. Чарльз узнал, что пивоварней Hall and Woodhouse, в число пабов которой входит Duchess of Cornwall Inn, открытый Камиллой в 2016 году, управляет семья, которая сейчас находится в девятом поколении.

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Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

Король Чарльз приехал на мероприятие в светло сером костюме в полоску и белой рубашке с галстуком, а его супруга надела светлое платье и свою любимую пластинчатую подвеску на шею. Выглядели супруги очень гармонично.

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