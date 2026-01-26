Выпили по бокалу: 87-летняя нидерландская принцесса сходила на конные соревнования с подругой

Принцесса Маргарита де Бурбон и принцесса Беатрикс / © Getty Images

Реклама

Компанию матери короля Виллема-Александра составила принцесса Маргарита де Бурбон де Пармская. Вместе они присутствовали на конных соревнованиях Jumping Amsterdam в выставочном центре RAI Amsterdam в Амстердаме.

Обе женщины были одеты в черные наряды, Беатрикс сделала свой фирменный макияж с синими тенями на веках и надела украшения с бриллиантами. Они подняли по бокалу вина и отлично провели время на соревнованиях.

Принцесса Маргарита де Бурбон и принцесса Беатрикс / © Getty Images

Похоже, в свои почти 88 лет нидерландская принцесса не намерена отсиживаться дома и не теряет вкус к светской жизни.

Реклама

Напомним, ранее мы показывали, каким был образ Беатрикс на ее свадьбе с немецким дипломатом Клаусом фон Амсбергом в 1966 году.