Выпивали и веселились: Зара и Майк Тиндалл посетили мероприятие, которое проигнорировала принцесса Кейт

Зара и Майк Тиндалл / © Instagram Майка Тиндалла

Женская сборная Англии по регби обыграла Канаду со счетом 33:13, продемонстрировав уверенное лидерство. Зара и Майк прибыли на стадион «Альянц» в Твикенхэме, чтобы поболеть за команду.

«Какой день! Поздравляю @redrosesrugby с победой! Потрясающая атмосфера, спасибо @howdeninsurance за гостеприимство! Утром голова будет болеть! #womensrwc2025 #champions #englandrugby», — написал Майк в подписи под снимком с супругой, на котором Зара запечатлена с пластиковым стаканом какого-то напитка. Выглядит пара очень радостной.

Одета Зара Тиндалл была в темное пальто, волосы она собрала в низкий хвост, а на ее лице был очень легкий, почти незаметный макияж.

Отметим, что принцесса Уэльская не пришла на финал чемпионата, хотя она является покровительницей Союза регби. Кэтрин поздравила команду в соцсетях, поделившись совместным фото и теплыми словами поддержки.