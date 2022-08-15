Выполняет обязанности королевы: принц Чарльз посетил церковь Крати Кирк в Шотландии

Королева Елизавета II выполняет все меньше королевских обязанностей, а вместо нее на публике чаще появляется ее наследник, старший сын принц Чарльз.
Вчера принц Уэльский посетил церковь Крати Кирк в Крати, Абердиншире. Эта церковь наиболее известна как место поклонения британской королевской семьи, когда они живут поблизости в замке Балморал, где сейчас, как известно, находится на летних каникулах королева Елизавета II.
Ее прапрабабушка королева Виктория начала поклоняться в церкви в 1848 году, и с тех пор каждый британский монарх поклонялся там, останавливаясь в соседнем замке Балморал.
Также на службу приезжал младший сын Ее Величества принц Эдвард со своей дочерью леди Луизой. Вероятно, граф и графиня Уэссекские уже находятся в Шотландии на каникулах вместе с королевой Елизаветой II.
Ожидается также, что туда приедут герцог и герцогиня Кембриджские, которых недавно Ее Величество королева лишила одной из привилегий.
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