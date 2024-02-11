Выразил искреннюю благодарность: страдающи от рака король Чарльз впервые обратился к общественности

Его Величество нарушил молчание и решил поблагодарить всех за заботу и добрые пожелания.

Король Чарльз III, у которого после курса лечения от увеличения простаты диагностировали рак, выразил "искреннюю благодарность" всем за поддержку. Это было первое заявление монарха после того, как дворец обнародовал его диагноз.

"Я хотел бы выразить самую искреннюю благодарность за множество сообщений поддержки и добрых пожеланий, которые я получил в последние дни. Как знают все, кто пострадал от рака, такие добрые мысли являются величайшим утешением и ободрением.

Не менее приятно слышать, как рассказ о моем собственном диагнозе помог повысить общественное понимание и пролить свет на работу всех тех организаций, которые поддерживают больных раком и их семьи в Великобритании и во всем мире. Мое пожизненное восхищение их неустанной заботой и преданностью тем больше, что стало результатом моего личного опыта", - говорится в заявлении короля, которое опубликовал дворец.

Напомним, что свой диагноз король Великобритании обнародовал чтобы предотвратить спекуляции на теме его здоровья и в надежде, что это поможет общественному пониманию всех тех, кто во всем мире страдает от рака. Какая именно форма рака у короля дворец все же решил оставить приватной информацией.

Недавно также прооперировали принцессу Уэльскую Кэтрин (известно, что операция была проведена на брюшной полости, однако подробности не сообщались). Также стало известно, что герцогиня Йоркская Сара вторично через несколько месяцев получила известие о том, что у нее нашли рак.

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