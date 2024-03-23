Выразила поддержку: Кэтрин Зета-Джонс написала трогательный пост принцессе Уэльской

Знаменитая актриса британского происхождения написала слова поддержки Кейт.
22 марта Кэтрин, принцесса Уэльская, в эмоциональном видео сообщила, что больна раком. О болезни она узнала после того, как перенесла серьезную операцию на брюшной полости в январе этого года. Сейчас Кейт проходит курс химиотерапии.
Эта новость шокировала мир. Принцессе, которую обожают не только в Великобритании, а и в других странах, выразили слова поддержки обычные люди и публичные личности. Пост с трогательными словами написала в Instagram и уроженка Уэльса - валлийская актриса Кэтрин Зета-Джонс.
"Уэльс и весь мир с вами, Ваше Королевское Высочество принцесса Уэльская", - написала актриса, добавив, что посылает ей свою любовь.
Помимо поста на своей странице, Кэтрин Зета-Джонс оставила и сообщение под видео принцесссы.
"Ваша сила и грация непоколебимы, вы в моих мыслях", - написала она.
Также публично слова поддержки принцессе выразил ее младший брат Джеймс Миддлтон. Он поделился на своей странице милой детской фотографией, на которой запечатлен вместе с Кейт.
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