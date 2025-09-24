Выразила свое почтение: принцесса Катарина-Амалия присела в глубоком реверансе перед королевой Сильвией

Принцесса Катарина-Амалия, королева Сильвия и королева Максима / © Getty Images

Будущая королева Нидерландов Катарина-Амалия сейчас вместе с матерью королевой Максимой находится в США. Они присутствовали на открытии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

В преддверии мероприятия Амалия и Максима повстречали королеву Швеции Сильвию, которая тоже прилетела на это мероприятие вместе со своим мужем королем Карлом Густавом.

Принцесса Катарина-Амалия и королева Сильвия / © Getty Images

Приветствую старшую по должности королевскую особу — 21-летняя Катарина-Амалия присела в достаточно глубоком реверансе перед королевой Сильвией, продемонстрировав ей свое почтение. А вот королева Максима обошлась просто приветственными поцелуями в щеки.

Напомним, в апреле прошлого года принцесса Катарина-Амалия продемонстрировала потрясающий реверанс перед королем Испании Филиппом VI, когда королевская чета Испании прибыла с визитом в Амстердам.