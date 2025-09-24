- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 157
- Время на прочтение
- 1 мин
Выразила свое почтение: принцесса Катарина-Амалия присела в глубоком реверансе перед королевой Сильвией
Принцесса Нидерландов Катарина-Амалия снова продемонстрировала мастерство реверанса, присев перед королевой Швеции во время их встречи в Нью-Йорке.
Будущая королева Нидерландов Катарина-Амалия сейчас вместе с матерью королевой Максимой находится в США. Они присутствовали на открытии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.
В преддверии мероприятия Амалия и Максима повстречали королеву Швеции Сильвию, которая тоже прилетела на это мероприятие вместе со своим мужем королем Карлом Густавом.
Приветствую старшую по должности королевскую особу — 21-летняя Катарина-Амалия присела в достаточно глубоком реверансе перед королевой Сильвией, продемонстрировав ей свое почтение. А вот королева Максима обошлась просто приветственными поцелуями в щеки.
Напомним, в апреле прошлого года принцесса Катарина-Амалия продемонстрировала потрясающий реверанс перед королем Испании Филиппом VI, когда королевская чета Испании прибыла с визитом в Амстердам.