Выселили из Frogmore Cottage: король Чарльз III предложил Меган и Гарри альтернативное жилье в Британии

После того, как король Чарльз III сообщил Гарри и Меган, что они должны покинуть Frogmore Cottage, вероятность визита пары на коронацию монарха сильно уменьшилась.

Источники сообщают, что паре дали около недели для того, чтобы они вывезли свои вещи из особняка. Но не все так страшно. Взамен Фрогмор-коттеджу, где теперь, как говорят, будет жить брат Чарльза – принц Эндрю, Сассекским предложили квартиру принца Эндрю в Букингемском дворце. Однако, очевидно, Гарри и Меган такой вариант не устраивает.

Меган и Гарри / Фото: Associated Press

Как пишет Daily Mail, пара обеспокоена тем, что будущие визиты в Великобританию будут невероятно сложными, если они будут вынуждены оставаться за пределами периметра безопасности королевского поместья. А также Меган и Гарри беспокоятся о том, как переезд повлияет на отношения трехлетнего Арчи и годовалой Лилибет с их дедушкой Чарльзом.

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Также ранее мы вспоминали, что Сассекские могут потребовать от короля возместить финансовый ущерб, то есть выплатить им деньги, которые они потратили на ремонт коттеджа. Речь идет о части суммы из 2,4 миллиона фунтов стерлингов.

Сам король публично этот инцидент никак не комментировал и вряд ли будет. Как сообщают источники из дворца, решение было принято на следующий день после выхода мемуаров Гарри, в которых по мнению его отца он переступил красную черту. Вероятно, в больше степени речь идет о том, как Гарри высказывался о своей мачехе королеве Камилле, которую Чарльз нежно любит.

Чарльз и Камилла / Фото: Getty Images

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