Вышел дублированный трейлер супергеройского экшена "Стражи Галактики 3" с Крисом Праттом в главной роли

"Стражи Галактики 3" являются продолжением одноименных фильмов, вышедших в 2014 и 2017 годах.
В Сети появился дублированный трейлер супергеройского экшена от Marvel Studios – "Стражи Галактики 3". Режиссером картины выступил Джеймс Ганн (дилогия "Стражи Галактики").
На экранах мы увидим любимых героев научно-фантастического боевика: Криса Пратта, Зои Салдану, Брэдли Купера, Карен Гиллана, Дэйва Батиста, Вилла Поултера, Пома Клементьева, Шонна Ганна и других.
В украинских кинотеатрах фильм появится 4 мая.
О фильме:
Герои-неудачники приспосабливаются к обыденности на космической станции Нидения. Однако вскоре их жизни переворачиваются с ног на голову из-за отзвука бурного прошлого Ракеты. Питер Квилл, все еще придя в себя от потери Гаморы, должен снова объединить команду, чтобы защитить вселенную и одного из них. Если эта миссия провалится, это может стать концом Стражей, которых мы их знаем.
Напомним, кинокомпания Universal Pictures обнародовала официальный трейлер саги "Форсаж Х".
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