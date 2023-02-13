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Вышел дублированный трейлер супергеройского экшена "Стражи Галактики 3" с Крисом Праттом в главной роли

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
258
Время на прочтение
1 мин
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Вышел дублированный трейлер супергеройского экшена "Стражи Галактики 3" с Крисом Праттом в главной роли

Фото из фильма

"Стражи Галактики 3" являются продолжением одноименных фильмов, вышедших в 2014 и 2017 годах.

В Сети появился дублированный трейлер супергеройского экшена от Marvel Studios – "Стражи Галактики 3". Режиссером картины выступил Джеймс Ганн (дилогия "Стражи Галактики").

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На экранах мы увидим любимых героев научно-фантастического боевика: Криса Пратта, Зои Салдану, Брэдли Купера, Карен Гиллана, Дэйва Батиста, Вилла Поултера, Пома Клементьева, Шонна Ганна и других.

Фото из фильма / ©
Фото из фильма
Фото из фильма / ©
Фото из фильма
Фото из фильма / ©
Фото из фильма

В украинских кинотеатрах фильм появится 4 мая.

О фильме:

Герои-неудачники приспосабливаются к обыденности на космической станции Нидения. Однако вскоре их жизни переворачиваются с ног на голову из-за отзвука бурного прошлого Ракеты. Питер Квилл, все еще придя в себя от потери Гаморы, должен снова объединить команду, чтобы защитить вселенную и одного из них. Если эта миссия провалится, это может стать концом Стражей, которых мы их знаем.

Фото из фильма / ©
Фото из фильма
Фото из фильма / ©
Фото из фильма
Фото из фильма / ©
Фото из фильма

Напомним, кинокомпания Universal Pictures обнародовала официальный трейлер саги "Форсаж Х".

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Дата публикации
Просмотры
258
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