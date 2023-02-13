Вышел дублированный трейлер супергеройского экшена "Стражи Галактики 3" с Крисом Праттом в главной роли

В Сети появился дублированный трейлер супергеройского экшена от Marvel Studios – "Стражи Галактики 3". Режиссером картины выступил Джеймс Ганн (дилогия "Стражи Галактики").

На экранах мы увидим любимых героев научно-фантастического боевика: Криса Пратта, Зои Салдану, Брэдли Купера, Карен Гиллана, Дэйва Батиста, Вилла Поултера, Пома Клементьева, Шонна Ганна и других.

Фото из фильма

Фото из фильма

Фото из фильма

В украинских кинотеатрах фильм появится 4 мая.

О фильме:

Герои-неудачники приспосабливаются к обыденности на космической станции Нидения. Однако вскоре их жизни переворачиваются с ног на голову из-за отзвука бурного прошлого Ракеты. Питер Квилл, все еще придя в себя от потери Гаморы, должен снова объединить команду, чтобы защитить вселенную и одного из них. Если эта миссия провалится, это может стать концом Стражей, которых мы их знаем.

Фото из фильма

Фото из фильма

Фото из фильма

Напомним, кинокомпания Universal Pictures обнародовала официальный трейлер саги "Форсаж Х".

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