Вышел из поезда: принц Чарльз прибыл на встречу в элегантном костюме

На этой неделе принц Чарльз отпразднует 73-летие, но сконцентрирован будущий король не на отдыхе, а на работе.
Сегодня, 9 ноября, принц Уэльский прибыл на встречу с представителями Северо-Восточной железной дороги Лондона и благотворительной организации "Изменение жизни" на Центральном вокзале Ньюкасла, в Ньюкасл-апон-Тайн.
Выглядел принц Чарльз стильно в светло-сером костюме, светлой рубашке и галстуке с принтом в виде животных, кажется, там нарисованы лошади. Из верхнего кармана у Чарльза виднелся платок, также на запястье были золотые часы, а на мизинце - перстень, который он не снимает.
Герцогиня Корнуольская принца Чарльза на этом мероприятии не сопровождала. Кстати, уже в следующий вторник, 16 ноября, Камилла и Чарльз собираются в королевский тур по Иордании и Египту.
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