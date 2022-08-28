Вышел международный трейлер фильма "Люксембург, Люксембург" Антонио Лукича

Вышел международный трейлер нового фильма Антонио Лукича "Люксембург, Люксембург".

Лента рассказывает о братьях-близнецах, которые пытаются разобраться в собственной жизни, в которой внезапно появляется уже давно исчезший отец. Главные роли в картине исполнили участники реп-круппы Курган и Agregat – братья Рамил и Амил Насировы.

Мировая премьера фильма Антонио Лукича состоится на 79-м Венецианском международном кинофестивале в конкурсе "Горизонты". Лента также отобрана для участия в программе "Современное мировое кино" Международного кинофестиваля в Торонто.

Дистрибьютором фильма "Люксембург, Люксембург" в Украине стала компания "Киномания".

Лента создана при поддержке Госкино Украины. В мае 2022 года "Люксембург, Люксембург" стал одним из пяти победителей программы поддержки международного продвижения украинских фильмов "proMOTION", начатой Украинским институтом.

Напомним, "Люксембург, Люксембург" – это второй полнометражный фильм украинского режиссера Антонио Лукича. Предыдущая лента режиссера, комедия стала лауреатом Национальной кинопремии "Золотая Дзига", Национальной премии кинокритиков "Кіноколо", а также получила специальный приз жюри Международного кинофестиваля в Карловых Варах.

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