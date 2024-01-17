Вышел на пробежку в шортах: принца Гарри запечатлели папарацци в Санта-Барбаре

Принц Гарри пытался скрыться в Монтесито от папарацци, но они настигли его и там.

Герцога Сассекского запечатлели во время утренней пробежки в Санта-Барбаре, он был одет в черную куртку и короткие шорты. Снимками поделилось издание Daily Mail.

Это первое появление принца Гарри на публике после того, как прессу всколыхнула новость о том, что его покойная бабушка королева Елизавета II была не в восторге от того, что Гарри и Меган дали своей дочери имя Лилибет.

Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Getty Images

Напомним, ранее сообщалось, что герцог Сассекский звонил бабушке вскоре после того, как родилась его дочь в июне 2021 года и сообщил ей, что они с Меган хотели бы назвать малышку в ее честь. В новой книге Роберта Хардмана утверждается, что Елизавета II не была в восторге от этой идеи, но когда Гарри ей позвонил, она не чувствовала себя в состоянии сказать "нет".

Напомним, сейчас принц Гарри готовится к 21-й ежегодной церемонии вручения премии "Живые легенды авиации" в Калифорнии. Принц был включен в Зал славы живых легенд авиации.

Принц Гарри / Фото: Associated Press

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