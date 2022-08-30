Вышел официальный трейлер украинского фильма о войне на Донбассе — "Клондайк"

Призер Санденса и Берлинале выйдет на экраны украинских кинотеатров этой осенью. Лента рассказывает о событиях войны на Донбассе и супругах, ожидающих рождения ребенка, которые проживают вблизи места сбития самолета рейса MH17.

3 ноября 2022 года в украинский кинопрокат выйдет фильм "Клондайк" режиссера и сценаристки Марины Эр Горбач совместного производства Украины и Турции.

Создатели картины представили официальный украинский трейлер.

События фильма разворачиваются в июле 2014 года на Донбассе. Молодые супруги готовятся стать родителями. Несмотря на постоянные ссоры, муж и брат стремятся к одному — эвакуировать беременную женщину. И она отказывается ехать, даже когда село захватывают вооруженные группировки. Между тем в небе над ними сбивают гражданский самолет.

Фото из фильма "Клондайк"

Это четвертая полнометражная работа Марины Эр Горбач ("Омар і ми, "Люби мене", "Гарчання чорних псів"), которая также является автором сценария.

Главную роль исполнила Оксана Черкашина ("Погані дороги"), актриса театра и кино, обладательница Премии кинокритиков "Киноколо". Дополнили каст Сергей Шадрин ("Чорний ворон") и Олег Щербина ("Черкаси", "І будуть люди").

Мировая премьера фильма состоялась на Санденсе — крупнейшем фестивале независимого кино в США, где она получила приз за лучшую режиссуру. Награда и участие стали для Украины историческими: "Клондайк" — это первая украинская игровая картина в программе международного конкурса фестиваля.

Фото из фильма "Клондайк"

Лента также была представлена на Берлинском международном кинофестивале в программе Panorama, которая фокусируется на наиболее актуальном международном кино. Фильм удостоили двух наград: Экуменического жюри и Зрительных симпатий.

В мире картину восприняли тепло как кинокритики, так и зрители: ее рейтинг на платформе IMDb составляет 7,3, а на сайте Rotten Tomatoes — 95% с одобрительными отзывами международной прессы (Variety, Screen International, RogerEbert.com, Cineuropa). Издание Vox внесло "Клондайк" в топ фильмов, которые в этом году станут наиболее обсуждаемыми.

Украинские продюсеры: Марина Эр Горбач, Святослав Булаковский (Kedr Film). Турецкий продюсер – Мехмет Багадир Эр (Protim VP). Фильм создан при поддержке Государственного агентства Украины по кино.

Украинский дистрибьютор — кинокомпания "Артхаус Трафик".

Украинские зрители смогут посмотреть фильм "Клондайк" в кинотеатрах с 3 ноября 2022 года.

Напомним, вышел международный трейлер нового фильма Антонио Лукича "Люксембург, Люксембург".

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