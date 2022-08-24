Вышел первый подкаст Меган: герцогиня Сассекская поговорила с Сереной Уильямс

Первый выпуск подкаста герцогини Сассекской вышел 23 августа. В нем герцогиня исследует женские стереотипы. К Меган присоединилась звезда тенниса и ее близкая подруга Серена Уильямс. Серена также рассказала о негативном опыте с которым столкнулась из-за своих амбиций.

Серена Уильямс / Фото: Associated Press

Подруги обсудили двойные стандарты, с которыми сталкиваются женщины, когда их называют "амбициозными". А также каждая из женщин поделилась своими личными историями о трудностях, которые они испытывали, будучи молодыми матерями, пишет express.

Во время первого эпизода герцогиня Меган рассказывает, как ее заклеймили "амбициозной", когда она начала встречаться с британским принцем Гарри.

Меган и Гарри / Фото: Getty Images

"Итак, поскольку я почувствовал негатив, стоящий за этим, мне действительно трудно избавиться от этого. Я не могу разглядеть это и в миллионах женщин и девочек, которые регулярно делают себя меньше, намного меньше", - говорит Меган.

Меган также рассказывает историю о том, как ее сын Арчи чудом избежал пожара в своей спальне, где он должен был спать во время турне Сассексов по Южной Африке, когда они работали членами королевской семьи.

Тогдашняя няня Арчи взяла четырехмесячного малыша с собой вниз, когда пошла перекусить, и пока их не было, в детской загорелся обогреватель.

Меган говорит, что ей сказали об этом после того, как они с Гарри завершили королевский тур.

"Мы вернулись. И, конечно же, как мать, вы говорите: "Боже мой, что?" Все в слезах, все потрясены. И что нам делать? Выйти и сделать еще одно официальное мероприятие? И я сказала: "Это не имеет никакого смысла", - рассказывает герцогиня.

Меган и Гарри / Фото: Getty Images

А Серена Уильямс рассказала, что Гарри помог ей принять решение уйти из тенниса, поскольку она провела час, обсуждая этот вопрос с внуком королевы.

"Я думаю, ты знаешь, я думаю, что мы оба или мы трое действительно знаем, что иногда правильное решение — не самое простое решение", - добавляет герцогиня.

Уже известно, что во втором эпизоде, который выйдет на следующей неделе, в качестве гостя примет участие певица Мэрайя Кэри. Подкаст Archetypes Меган Маркл был анонсирован еще в марте 2022 года.

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