Вышел трейлер черной комедии с Аней Тейлор-Джой в главной роли

Триллер режиссера Марка Майлода – "Меню" – выйдет на экраны в ноябре этого года.

Вышел дублированный трейлер фильма "Меню", в котором главные роли сыграли Аня Тейлор-Джой, Рэйф Файнз и Николас Холт.

Триллер "Меню" повествует историю молодой пары (Аня Тейлор-Джой и Николас Холт). Вместе с группой незнакомцев их приглашают посетить уникальное место – ресторан на отдаленном острове Тихого океана. Известный и несколько помешанный на кухне шеф-повар (Рейф Файнз) приготовил роскошное дегустационное меню. А также несколько шокирующих сюрпризов.

На украинские экраны фильм выйдет 17 ноября 2022 года.

Напомним, представили украинский тизер-трейлер супергеройского экшна "Черная Пантера: Ваканда навсегда".

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