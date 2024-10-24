Вышел в свет с внебрачной дочерью: князь Альбер II и Жасмин Гримальди блистали на церемонии

Князь Монако Альбер II появился в светском обществе со своей внебрачной дочерью Жасмин Гримальди.
Отец и дочь присутствовали на церемонии вручения премии принцессы Грейс в отеле Pierre в Нью-Йорке.
Князь надел классический черный смокинг в сочетании с белой рубашкой и черным галстуком-бабочкой, а 32-летняя Жасмин, его дочь от бывшей пассии князя Тамары Ротоло, официантки, с которой он познакомился в Монако в начале 1990-х годов, выглядела гламурно в серебристом платье без бретелек, с пышной юбкой и декором в виде цветка на груди. Жасмин собрала волосы в прическу, надела серьги-висюльки с камнями и сделала выразительный вечерний макияж.
Поскольку Жасмин родилась вне брака, она не претендует на престол Монако, но, при этом у нее хорошие отношения с 66-летним отцом.
Княгиня Шарлин, супруга князя, не сопровождала его на этой церемонии и осталась дома с двумя его младшими детьми.
Читайте также:
- Однажды в Италии: как выглядит княгиня Шарлин в повседневной жизни
- Внебрачный сын князя Альбера II разоткровенничался об отношениях с отцом
- Измены и внебрачные дети: неромантичная история любви княгини Шарлин и князя Монако Альбера II