Вышел в свет с внебрачной дочерью: князь Альбер II и Жасмин Гримальди блистали на церемонии

Князь Монако Альбер II появился в светском обществе со своей внебрачной дочерью Жасмин Гримальди.

Отец и дочь присутствовали на церемонии вручения премии принцессы Грейс в отеле Pierre в Нью-Йорке.

Князь надел классический черный смокинг в сочетании с белой рубашкой и черным галстуком-бабочкой, а 32-летняя Жасмин, его дочь от бывшей пассии князя Тамары Ротоло, официантки, с которой он познакомился в Монако в начале 1990-х годов, выглядела гламурно в серебристом платье без бретелек, с пышной юбкой и декором в виде цветка на груди. Жасмин собрала волосы в прическу, надела серьги-висюльки с камнями и сделала выразительный вечерний макияж.

Князь Альбер II и его дочь Жасмин Гримальди / Фото: Getty Images

Поскольку Жасмин родилась вне брака, она не претендует на престол Монако, но, при этом у нее хорошие отношения с 66-летним отцом.

Княгиня Шарлин, супруга князя, не сопровождала его на этой церемонии и осталась дома с двумя его младшими детьми.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Фото: Getty Images

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