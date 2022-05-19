Вышиванка в королевском гардеробе: неожиданный выбор Летиции и любимое платье Максимы

19 мая отмечается Всемирный день вышиванки. Мы вспоминаем, кто из королевских особ любит носить вышитую рубашку или платье, а также надевал ее в знак поддержки Украины.

Королева Испании Летиция

В марте супруга короля Испании Филиппа VI – королева Летиция - направила народу Украины послание поддержки, надев одну из традиционных блуз страны – украинскую вышиванку в сочетании с черными брюками со стрелками и широким кожаным поясом из кожи крокодила и обула туфли-лодочки на каблуках. Позже выяснилось, что рубашка на Летиции была вышита украинкой из Ивано-Франковска, которая уже много лет живет в Мадриде.

Королева Испании Летиция и автор ее вышиванки Ольга Соловей

Ольга Соловей, родом из Ивано-Франковска, она эмигрировала в Испанию еще до того, как в родной стране началась война. Живет Ольга на окраине Мадрида, а вышивание называет своим хобби. В Украине еще был мир, когда Ольга вручную вышила рубашку, которую 3 марта надела королева Летиция. Ольга говорит, что не могла себе и представить, что рубашку, которую она вышивала вручную, наденет королева Испании.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Принцесса Леонор

Принцесса Леонор / Фото: Getty Images

Старшая дочь Летиции и Филиппа – принцесса Леонор – также надевала вышиванку этой весной. 16 апреля, вся семья, включая короля, королеву и двоих их дочерей – принцессу Леонор и инфанту Софию посетили украинский центр для беженцев в Посуэло-де-Аларкон, в Испании. Старшая дочь королевской пары в тот день надела белую рубашку с черной вышивкой, она отлично гармонировала с черными брюками и остроносыми балетками.

Испанская королевская семья / Фото: Getty Images

Королева Нидерландов Максима

Королева Максима и король Виллем-Александр / Фото: Getty Images

В гардеробе королевы Нидерландов Максимы есть платья-вышиванки от украинского дизайнера Виты Кин. Во время визита на остров Синт-Эстатиус вместе с супругом королем Виллемом-Александром Максима как раз была в таком вышитом платье. Тогда к наряду Ее Величество подобрала синий клатч, широкополую шляпу и джинсовые шлепки.

Мы уже рассказывали, что это одно из самых любимых вышитых платьев королевы. В нем Ее Величество также появлялась на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

Королева Максима на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро / Фото: Getty Images

Британский принц Луи

Герцогиня Кембриджская иногда надевает вышитые платья, а вот в рубашке-вышиванке публика могла видеть ее младшего сына – принца Луи. Одет в белую рубашку с вышивкой он появился на балконе Букингемского дворца во время парада Trooping The Color. Этот парад проводят ежегодно в честь дня рождения королевы Елизаветы II, и в этом году он также состоится в июне.

Герцогиня Кембриджская и принц Луи / Фото: Getty Images

Королева Елизавета II, к слову, недавно демонстрировала поддержку Украине надев желтый наряд с синими деталями. Было бы приятно увидеть монарха и в вышитом платье или пальто.

Королева Елизавета II / Фото: Associated Press

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