Вышла на балкон с семьей: именинница королева Маргрете празднует 86-летие
16 апреля королева Дании Маргрете II исполняется 86 лет.
По случаю праздника Ее Величество была запечатлена для портрета. Фотография королевы Маргрете II была сделана в саду Фреденсборгского дворца в 2025 году. На ней фиолетовое лаконичное платье, серьги-незабудки в ушах и такая же брошь. Она сидит на красивом золотом стуле в королевских покоях дворца.
Позже днем королева вместе с сыном королем Фредериком X и невесткой королевой Мэри присутствовали на концерте с главной лестницы дворца. С 11:45 граждане приглашались выстроиться во Внутреннем дворцовом саду у главной лестницы, чтобы принять участие в праздновании дня рождения королевы Маргрете.
Ее Величество поприветствовала публику, махая им рукой и была одета в молочно-белую блузку, синий клетчатый жакет и красную юбку миди. На ней были кожаные туфли, а в руках трость. Также образ Маргрете дополняла золотая брошка в виде подковы и цветочные серьги.
Королева Мэри выглядела весьма скромно и была в темно-синем костюме, синей блузке и замшевых туфлях. Она распустила волосы, сделав легкую укладку и макияж. Недавно у Мэри умер отец и королева именно по этой причине выбрала столь сдержанный образ для праздничного мероприятия.