Вышла на шопинг: Меган Маркл запечатлели папарацци в Монтесито

Меган Маркл запечатлели папарацци в Калифорнии, когда она направилась на шопинг с подругой.

41-летнюю герцогиню Сассекскую запечатлели, когда она садилась в черный внедорожник. Отправилась Меган по магазинам в Монтесито, где она живет с принцем Гарри и их двумя детьми.

Одета Меган была в черной комбинезон от Malia Mills, стоимостью 595 долларов. Дополнила герцогиня свой образ джемпером от Lauren Ralph Lauren, накинутым на плечи, босоножками от Emme Parsons, шляпой от Cuyana и сумкой от Chloe.

На шее у герцогини была цепочка с подвеской, на запястьях – часы и несколько браслетов, также она была в черных солнцезащитных очках.

Видео, как Меган ходила на шопинг поделилось издание Daily Mail.

Напомним, недавно герцогиня снялась в фотосессии и дала интервью журналу Variety, где говорила о карьере и очень много о королевской семье и жизни в Британии. А также рассказала, какие у нее были отношения с королевой Елизаветой II.

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