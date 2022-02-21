Вышла на связь: королева Елизавета II сделала заявление после новости о болезни

В воскресенье, 20 февраля, Букингемский дворец заявил о том, что Елизавета II получила положительный тест на COVID-19.

Сообщалось, что королева испытывает легкие симптомы и продолжает выполнять свои королевские обязанности.

Вчера Ее Величество сделала первое публичное заявление, после известий о заражении коронавирусом. В Твиттере было опубликовано послание монарха в адрес женской и мужской командам по керлингу после их успеха на зимних Олимпийских играх в Пекине. 95-летняя королева выразила в письме свою гордость.

The Queen has sent a message of congratulations to @TeamGB’s curling teams following their success at #Beijing2022#TeamGB — The Royal Family (@RoyalFamily) February 20, 2022

"Я горячо поздравляю женскую сборную Великобритании по керлингу с выдающимся выступлением и завоеванием золотой медали на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине после серебряной медали, завоеванной вчера мужской сборной по керлингу. Я знаю, что ваши местные сообщества и люди по всему Соединенному Королевству присоединятся ко мне и пошлют наши добрые пожелания вам, вашим тренерам, друзьям и семье, которые поддержали вас в вашем большом успехе", - говорится в сообщении.

Королева Елизавета II / Associated Press

Отметим, королева Елизавета II стала уже третьим человеком в ближайшем окружении, кто за последнее время дал положительный тест на COVID-19 после ее сына Чарльза и невестки Камиллы. Предполагается, что королева получила тройную вакцинацию, но врачи приказали ей отдыхать с середины октября, после того как она отменила серию мероприятий и провела ночь в больнице, проходя предварительные анализы.

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