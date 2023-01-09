Вышла первая серия: Астафьева и Дорофеева озвучили героев мультфильма о псе Патроне

С началом полномасштабного вторжения России в Украину отважный пес Патрон работает в специальных службах и разминирует территорию Украины, чтобы дети и взрослые могли жить в покое и безопасности.

Чтобы отвлечь детей от ужасов войны, в Украине создали приключенческий мультсериал "Пес Патрон", который можно бесплатно посмотреть на медиасервисе MEGOGO и YouTube-канале пса Патрона. Самый популярный пес-сапер страны будет рассказывать о своих невероятных приключениях и учить детей правилам безопасности во время войны.

Треть территории Украины сейчас нуждается в разминировании и опасна для проживания. Именно поэтому стало актуальным рассказывать детям, как нужно обращаться с взрывоопасными предметами, предупреждать контакт с ними и обучать правилам безопасности.

Каждый день пес Патрон выполняет важную и опасную работу: разминирует участки, обезвреживает взрывчатые предметы и делает окружающие территории безопасными для людей и животных. В игровой и развлекательной форме дети и взрослые будут изучать правила безопасности, а также станут частью удивительных похождений пса-сапера.

"Пес Патрон стал настоящим героем для украинских детей. Они восхищаются и прислушиваются к его советам. Именно поэтому он стал главным героем мультфильма, который обезопасит детей от трагических ситуаций, научит правилам поведения и будет эмоционально поддерживать во время войны. Мы не хотим популяризировать войну, не желаем, чтобы она стала нашей обыденностью. Но мы должны рассказывать самым молодым зрителям о мерах безопасности. Лучше всего это делать в простой, веселой и доступной форме", — отметила автор идеи и главная сценаристка Александра Рубан.

Мультсериал рассказывает о похождениях пса Патрона и его друга кота Тома, который в реальной жизни работает кототерапевтом. В сериале дети узнают, какую секретную работу выполняет пес-сапер Патрон, как проходит его повседневная жизнь и сколько важных дел он выполняет ежедневно. Кроме вымышленных историй, в сериал вошли ситуации из реальной жизни. К примеру, когда пес Патрон уснул во время важной пресс-конференции. Мультсериал познакомит зрителей с новыми персонажами, а также привлечет внимание к животным, исчезающим вследствие экоцида, происходящего через страну-агрессора.

Над сериалом работали автор идеи и сценарист Александра Рубан, режиссер Анастасия Фалилеева, продюсер Юля Гребеневская. Саундтрек к мультсериалу создала группу KARTA SVITU, а музыку для тизера написал Дмитрий Шуров.

К дубляжу сериала присоединились Даша Астафьева, Надя Дорофеева, Алексей Завгородний, Вася Байдак, Влад Шевченко и другие.

Проект выполняется при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID). Партнером мультсериала также стала организация ЮНИСЕФ, предоставившая Патрону почетный титул "Пса Доброй воли" в Украине для сотрудничества над темами минной безопасности и ментального здоровья.

Мультсериал "Пес Патрон" будет интересен как для детей от 6 до 8 лет, так и для взрослых. Новые серии будут выходить каждый месяц. Также специально для детей с нарушением слуха социальная инициатива MEGOGO "Смотри как слышно" готовит перевод на жестовой язык.

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