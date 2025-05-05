Вышла в свет с бойфрендом: принцессу Монако Александру запечатлели на публичном мероприятии

Бен Сильвестр Штраутманн и принцесса Александра / © Getty Images

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Младшая дочь принцессы Монако Каролины (сыстры правящего князя Альбера II) и ее возлюбленный Бен Сильвестр Штраутманн посетили гонку Monaco E-Prix, 7-й этап чемпионата мира FIA Formula E 2025 года на трассе Монако в Монте-Карло. Пару запечатлели фотографы.

Бен был в синем пиджаке, белой рубашке и песочных брюках с поясом, а Александра надела красно-белое платье в принт и короткий темно-синий джемпер сверху. У принцессы были распущены ее натуральные каштановые волосы, на лице практически не было макияжа, а на шее было несколько золотых цепочек.

Бен Сильвестр Штраутманн и принцесса Александра / © Getty Images

Это же мероприятие посетила и княгиня Монако Шарлин. Она появилась на публике в белой рубашке и полосатой красной юбке, а также обута в кожаные туфли-лодочки на каблуках.

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Княгиня Шарлин / © Getty Images