Вышла в свет с детьми: 59-летняя принцесса Монако Стефания посетила цирковое шоу

17 января 59-летняя принцесса Стефания - младшая дочь князя Ренье III и голливудской киноактрисы Грейс Келли - посетила открытие 47-го Международного циркового фестиваля в Espace Fontvieille в Монте-Карло.

Принцесса Стефания / Фото: Getty Images

Она появилась среди гостей, поскольку является президентом Оргкомитета Международного циркового фестиваля.

Стефания позировала для фото в пальто цвета овсянки и черном наряде под ним, который включал простую однотонную кофту и брюки. Обула она была в ботинки с белой подошвой.

Компанию ей на фестивале составили самые близкие люди - ее дети - дочь Камилла Готлиб и сын Луи Дюкрюэ. Также на фото с ними можно увидеть супругу Луи Мари Шавалье-Дюкрюэ и французский журналист Стефан Берн.

Принцесса Стефания, ее дети, невестка и Стефан Берн / Фото: Getty Images

Напомним, что ранее цирковое представление в Монако посетили князь Альбер II вместе со своими детьми – принцем Жаком и принцессой Гарбриэллой. Княгиня Шарлин с ними не пришла.

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