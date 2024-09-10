Вышла в свет с мужем: как выглядит принцесса София во время четвертой беременности

Она отправилась с мужем принцем Карлом Филиппом в небольшую поездку, снимками поделились в Instagram.

"Большое спасибо всем жителям Вермланда, которые так тепло приветствовали нас в Арвике, Эде и Карлстаде на этой неделе. Мы так счастливы, что еще раз познакомились с такими разными частями культуры, промышленности, гражданского общества и органов власти Вермланда.

Особая благодарность губернаторской чете Георгу и Май Андрену за гостеприимство!

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Наконец, мы также хотели бы выразить нашу теплую благодарность за добрые пожелания, которые мы получили по случаю предстоящего прибавления в нашей семье", - написали принц и принцесса на своей странице в Instagram.

Принцесса София спрятала живот под черным кардиганом Sibinlinnebjerg, была в белой блузке Anine Bing и серых прямых брюках. Ее волосы были уложены красивыми волнами, а на лице был легкий дневной макияж. Принц Карл Филипп надел светло-серый классический костюм, рубашку и галстук.

Напомним, в официальном сообщении София и Карл Филипп объявили, что их четвертый ребенок появится на свет в феврале 2025 года. Пара уже воспитывает троих сыновей.

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