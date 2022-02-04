Вышла в свет с невесткой: 84-летняя принцесса Беатрикс посетила фестиваль

Бывшая королева Нидерландов Беатрикс, которая нынче носит титул принцессы, посетила с младшим сыном и его женой мероприятие.

Принцесса Беатрикс, принц Константин и принцесса Лаурентин приняли участие в открытии Голландского танцевального фестиваля в театре Амаре в Гааге.

84-летняя Беатрикс была одета в черно-фиолетовый жакет со стразами, черный платок-накидку и брюки тоже черного цвета. Она была в балетках с бантами, в руках держала маленькую сумку на ремешке-цепочке и сделала красивую укладку и макияж.

Принцесса Беатрикс, принц Константин и принцесса Лаурентин / Getty Images

Ее невестка принцесса Лаурентин была в черной блузке и широких брюках, обута была тоже в черные туфли с острыми носами и сверху набросила золотую накидку. Образ принцессы дополнял золотой клатч и серьги-кольца в ушах. Макияж и прическа были лаконичными.

Принц Константин, супруг Лаурентин и младший брат короля Виллема-Александра, был в синем классическом костюме в полоску, белой рубашке и синем галстуке в крапинку. Все трое были без защитных масок на лицах, хотя позади них шел мужчина все-таки с маской.

Принцесса Беатрикс, принц Константин и принцесса Лаурентин / Getty Images

Во время пандемии членов нидерландской королевской семьи редко можно было увидеть на публике. Разве что король Виллем-Александр и королева Максима появлялись там чаще остальных. Но, надеемся, ситуация улучшится.

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