Вышла в свет со свекрами: герцогиня Кейт с Камиллой и Чарльзом посетила школу искусств

Вышла в свет со свекрами: герцогиня Кейт с Камиллой и Чарльзом посетила школу искусств

Герцогиня Кембриджская присоединилась к принцу Уэльскому Чарльзу и его супруге герцогине Корнуольской во время совместного выхода в свет.

Трио посетило Школу традиционных искусств, основанную Фондом принца на Тринити Буй Уорф в Лондоне. Там Чарльз, Камилла и Кейт побеседовали с учениками и выпускниками школы, а затем их познакомили со студентами, изучающими фотографию и анимацию.

Герцогиня Кембриджская / Getty Images

В студии Future Textiles Studio и мастерской выкройки, которая когда-то была старым магазином, где делали веревки из конопли, ученики домашней школы демонстрировали свои навыки работы на швейных машинах и приглашали членов королевской семьи попробовать свои силы в шитье прямым швом.

Герцогиня Кембриджская и принц Чарльз / Getty Images

По сообщениям инсайдеров, Кэтрин была приглашена принцем Чарльзом, поскольку так же, как и он, интересуется искусством. Она является покровительницей Национальной портретной галереи, Музея Виктории и Альберта и Королевского фотографического общества.

Герцогиня Кембриджская и принц Чарльз / Getty Images

На встречу герцогиня Кембриджская приехала в сером платье с черным воротником и поясом на талии от Catherine Walker, она была в плотных черных колготах, остроносых туфлях, а в руках несла велюровую маленькую сумку на короткой ручке.

Герцогиня Кембриджская и герцогиня Корнуольская / Getty Images

Герцогиня Камилла и герцогиня Кэтрин / Getty Images

Герцогиня Камилла надела изумрудный короткий жакет и юбку в сочетании с кремовой шелковой рубашкой от Anna Valentine и дополнила лук замшевыми сапогами на каблуках и сумкой в тон от Bvlgari. У обеих герцогинь были элегантные прически, Кэтрин дополнила образ серьгами с сапфирами принцессы Дианы и своим помолвочным кольцом. На большом пальце правой руки мы заметили у Кейт пластырь.

Герцогиня Кембриджская / Getty Images

Вчера, напомним, Кэтрин стала новым покровителем Футбольной лиги регби и Союза регби, переняв эту роль у принца Гарри. Как Кейт провела время на стадионе Твикенхэм, посетив его вчера, мы показывали вам вот в этом материале.

Герцогиня Камилла, принц Чарльз и герцогиня Кэтрин / Getty Images

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