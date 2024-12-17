Вышла в свет в костюме от Mango: королева Летиция отдала дань уважения погибшему основателю бренда

Королева Летиция посетила первое мероприятие после возвращения из поездки в Италию.

Королева Летиция приняла участие в закрытии 17-го "Международного семинара по языку и журналистике", организованного Fundéurae и фондом Сан-Мильян-де-ла-Коголья в монастыре Юсо в Сан-Мильян-де-ла-Коголья.

Для своего визита в монастырь Юсо королева Летиция выбрала черное шерстяное пальто от Carolina Herrera с регулируемым поясом, который можно завязать в форме банта и серый брючный костюм от Mango, таким образом почтив память недавно трагически погибшего основателя бренда Исака Андича во время прогулки в горах. В руках у нее была классическая черная сумка Carolina Herrera.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Обута королева была в удобные кожаные туфли на устойчивых каблуках, а образ дополнила позолоченными серьгами испанской фирмы Singularu, в которых дебютировала на Олимпийских играх в Париже.

У Летиции были распущены длинные густые волосы и сделала дневной макияж в розовых оттенках. Образ получился скромный и элегантны.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Ранее, напомним, мы рассказывали, как Летиция оконфузилась во время поездки в Италию.

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