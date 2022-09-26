Вышла в свет в прозрачной блузке: княгиня Шарлин на мероприятии в Монте-Карло

В последний раз на публике княгиня Шарлин появлялась в прошлый понедельник - в день государственных похорон королевы Великобритании Елизаветы II.

С тех пор супруга князя Монако Альбера II посетила еще одно мероприятие. Шарлин была сфотографирована на открытии нового бутика Zegg & Cerlati Panerai в Монте-Карло, в пятницу, 23 сентября. Снимки были опубликованы на официальной странице бутика в Instagram.

Zegg & Cerlati - бренд роскошных ювелирных украшений, базирующийся в Монако. Говорят, княгиня является поклонницей ювелирных украшений этого бренда. Именно Шарлин пригласили разрезать голубую ленту во время церемонии открытия бутика.

"Ее Королевское Высочество принцесса Монако Шарлин, генеральный директор Panerai Жан-Марк Понтруэ, посол бренда и известные исследователи Майк Хорн и Тина Зегг оказали честь. Заходите и смотрите", - написано в подписи под двумя снимками.

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Для светского выхода Шарлин выбрала темно-синюю прозрачную блузку от итальянского дизайнера мужской одежды Брунелло Кучинелли. Полосатую блузку Sheer Silk Monili стоимостью 3594 фунтов стерлингов Шарлин сочетала с широкими брюками также от Brunello Cucinelli. Она сделала стильную укладку, макияж и надела серебряные серьги с подвесками, усыпанные бриллиантами, которые отлично контрастировали с образом.

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