Вышли на балкон дворца: датская королевская семья празднует день рождения Фредерика X

Принцесса Жозефина, король Фредерик X, королева Мэри и принц Винсент / © Getty Images

Этот день в королевской семье был отмечен новыми фотографиями, сделанными в Тронном зале Кристиансборгского дворца незадолго до юбилея Его Величества.

«Сегодня Его Величеству исполняется 58 лет, и этот день отмечается с утра новыми фотографиями, сделанными в Тронном зале дворца Кристиансборг незадолго до дня рождения», - говорится в сообщении.

Король Фредерик X / © Датская королевская семья/Instagram

А днем Его Величество и члены королевской семьи появились на балконе дворца Фредерика VIII в Амалиенборге. Фредерик и его супруга королева Мэри вышли на балкон со своими младшими детьми – принцем Винсентом и принцессой Жозефиной.

Королева Мэри появилась на балконе в голубом топе и белых широких брюках со стрелками, дополнив образ золотой подвеской на шее и серьгами-висюльками, король Фредерик X надел синий классический костюм, голубую рубашку и розовый галстук в мелкий принт.

Принцесса Жозефина была в цветочном платье-миди с кружевом, дополнив аутфит ниткой жемчуга на шее, а также золотыми браслетами на запястье, кольцом с голубым камнем и бирюзовым маникюром, а ее брат принц Винсент надел клетчатый пиджак и серые брюки, белую рубашку и голубой галстук. На запястье и принца был браслет из цветным камней.

Днем ранее вся семья приняла участие в королевском забеге, присоединились и старшие дети монаршей четы.

