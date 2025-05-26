Вышли на дорожку в одинаковых платьях: сестры Спенсер на Каннском кинофестивале

Амелия и Элиза Спенсер / © Getty Images

Реклама

Сестры Спенсер побывали на премьере фильма «La Venue de l’Avenir» в рамках 78-го Каннского кинофестиваля, состоявшегося во Дворце фестивалей в Каннах.

Леди Амелия выбрала для выхода в свет черное платье без бретелек, с небольшим шлейфом в том числе и шлейфом из тюля. Ее волосы были собраны в тугой низкий пучок, на лице был макияж в натуральных оттенках, серьги в ушах и чокер на шее, а также браслет и кольцо из этого же гарнитура.

Леди Амелия и леди Элиза Спенсер / © Getty Images

Ее сестра леди Элиза надела точно такое же белое платье Vera Wang Bride x Pronovias Fanel с двумя шлейфами и баской, дополнив наряд серьгами-висюльками, колье, браслетом и кольцом.

Реклама

У девушки была точно такая же прическа и макияж, как у ее сестры-близняшки.

Также на прошлой неделе Каннский кинофестиваль посетила их старшая сестра леди Китти Спенсер. Она появилась на публике в фиолетовом платье, расшитом пайетками от Dolce & Gabbana. А в белом кружевном наряде посетила вечер amfAR Cinema Against AIDS в Hotel du Cap-Eden-Roc.

Леди Китти Спенсер / © Getty Images

Леди Китти Спенсер / © Associated Press

© Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press