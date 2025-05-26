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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Вышли на дорожку в одинаковых платьях: сестры Спенсер на Каннском кинофестивале

Леди Амелия и леди Элиза Спенсер посетили 78-й Каннский кинофестиваль.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Амелия и Элиза Спенсер

Амелия и Элиза Спенсер / © Getty Images

Сестры Спенсер побывали на премьере фильма «La Venue de l’Avenir» в рамках 78-го Каннского кинофестиваля, состоявшегося во Дворце фестивалей в Каннах.

Леди Амелия выбрала для выхода в свет черное платье без бретелек, с небольшим шлейфом в том числе и шлейфом из тюля. Ее волосы были собраны в тугой низкий пучок, на лице был макияж в натуральных оттенках, серьги в ушах и чокер на шее, а также браслет и кольцо из этого же гарнитура.

Леди Амелия и леди Элиза Спенсер / © Getty Images

Леди Амелия и леди Элиза Спенсер / © Getty Images

Ее сестра леди Элиза надела точно такое же белое платье Vera Wang Bride x Pronovias Fanel с двумя шлейфами и баской, дополнив наряд серьгами-висюльками, колье, браслетом и кольцом.

У девушки была точно такая же прическа и макияж, как у ее сестры-близняшки.

Также на прошлой неделе Каннский кинофестиваль посетила их старшая сестра леди Китти Спенсер. Она появилась на публике в фиолетовом платье, расшитом пайетками от Dolce & Gabbana. А в белом кружевном наряде посетила вечер amfAR Cinema Against AIDS в Hotel du Cap-Eden-Roc.

Леди Китти Спенсер / © Getty Images

Леди Китти Спенсер / © Getty Images

Леди Китти Спенсер / © Associated Press

Леди Китти Спенсер / © Associated Press

Белла Хадид_1 / © Associated Press

© Associated Press

Алессандра Амбросио_4 / © Associated Press

© Associated Press

Джулия Гарнер_3 / © Associated Press

© Associated Press

Изабели Фонтана_1 / © Associated Press

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Єва Лонгорія_1 / © Associated Press

© Associated Press

Хайди Клум Гайді Клум_2 / © Associated Press

© Associated Press

Даниэлла Пик и Квентин Тарантино_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Салдана_2 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія _4 / © Associated Press

© Associated Press

Гайді Клум_5 / © Associated Press

© Associated Press

Голлі Беррі_7 / © Associated Press

© Associated Press

Хейли Этвелл Гейлі Етвел_3 / © Associated Press

© Associated Press

Ганна Веддінгем_3 / © Associated Press

© Associated Press

Анджелина Джоли_4 / © Associated Press

© Associated Press

Натали Портман_1 / © Associated Press

© Associated Press

Амаль Клуни_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Дойч_2 / © Associated Press

© Associated Press

Люкс Паскаль_3 / © Associated Press

© Associated Press

Джулианна Мур_1 / © Associated Press

© Associated Press

Дакота Джонсон_4 / © Associated Press

© Associated Press

Кара Делевинь_4 / © Associated Press

© Associated Press

Изабель Гулар_2 / © Associated Press

© Associated Press

Наоми Кэмпбелл_2 / © Associated Press

© Associated Press

Эмма Стоун_3 / © Associated Press

© Associated Press

Дженнифер Лоуренс_5 / © Associated Press

© Associated Press

Миа Триплтон_1 / © Associated Press

© Associated Press

Симон Эшли_2 / © Associated Press

© Associated Press

Эль Фэннинг_2 / © Associated Press

© Associated Press

Кара Делевинь_1 / © Associated Press

© Associated Press

Айшвария Рай_4 / © Associated Press

© Associated Press

Айшвария Рай_3 / © Associated Press

© Associated Press

Леони Ханне_3 / © Associated Press

© Associated Press

Изабель Гулар_2 / © Associated Press

© Associated Press

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