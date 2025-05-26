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Вышли на дорожку в одинаковых платьях: сестры Спенсер на Каннском кинофестивале
Леди Амелия и леди Элиза Спенсер посетили 78-й Каннский кинофестиваль.
Сестры Спенсер побывали на премьере фильма «La Venue de l’Avenir» в рамках 78-го Каннского кинофестиваля, состоявшегося во Дворце фестивалей в Каннах.
Леди Амелия выбрала для выхода в свет черное платье без бретелек, с небольшим шлейфом в том числе и шлейфом из тюля. Ее волосы были собраны в тугой низкий пучок, на лице был макияж в натуральных оттенках, серьги в ушах и чокер на шее, а также браслет и кольцо из этого же гарнитура.
Ее сестра леди Элиза надела точно такое же белое платье Vera Wang Bride x Pronovias Fanel с двумя шлейфами и баской, дополнив наряд серьгами-висюльками, колье, браслетом и кольцом.
У девушки была точно такая же прическа и макияж, как у ее сестры-близняшки.
Также на прошлой неделе Каннский кинофестиваль посетила их старшая сестра леди Китти Спенсер. Она появилась на публике в фиолетовом платье, расшитом пайетками от Dolce & Gabbana. А в белом кружевном наряде посетила вечер amfAR Cinema Against AIDS в Hotel du Cap-Eden-Roc.