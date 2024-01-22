Вышли в свет без мамы: дети княгини Шарлин побывали на цирковом шоу

Семья присутствовала на 46-м Международном цирковом фестивале. Вместе с Альбером была его сестра принцесса Стефания, а также ее дочь Камилла Готлиб.

Стефания уже несколько дней посещает мероприятие. А вот князь Альбер II приехал в этом году впервые. Его жена княгиня Шарлин не сопровождала мужа в этот раз. Особе внимание было приковано к детям Альбера.

Князь Альбер II с детьми на цирковом шоу в Монако, а также с ними принцесса Стефания и ее дочь Камилла / Фото: Getty Images

9-летние принц Жак и принцесса Габриэлла уже привыкли к вниманию публики. Габриэлла была одета в серое пальто, узкие черные джинсы и золотистые балетки на голую ногу. Ее брат был в черном пальто, сером джемпере, темных джинсах и в черных кроссовках на липучках.

Принцесса Габриэлла и принц Жак / Фото: Getty Images

А вот их тетя принцесса Стефания надела в этот день песочный жакет в сочетании с пестрой блузкой в принт слонов и черными широкими брюками, а обута была в лаковые ботинки. Это не первый ее выход на мероприятии, буквально вчера мы рассматривали образ Стефании в белом брючном костюме.

Принцесса Стефания / Фото: Getty Images

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