Вышли в свет без мамы: дети княгини Шарлин побывали на цирковом шоу

Князь Альбер II вместе со своими детьми – принцем Жаком и принцессой Гарбриэллой посетили цирковое представление в Монако.
Семья присутствовала на 46-м Международном цирковом фестивале. Вместе с Альбером была его сестра принцесса Стефания, а также ее дочь Камилла Готлиб.
Стефания уже несколько дней посещает мероприятие. А вот князь Альбер II приехал в этом году впервые. Его жена княгиня Шарлин не сопровождала мужа в этот раз. Особе внимание было приковано к детям Альбера.
9-летние принц Жак и принцесса Габриэлла уже привыкли к вниманию публики. Габриэлла была одета в серое пальто, узкие черные джинсы и золотистые балетки на голую ногу. Ее брат был в черном пальто, сером джемпере, темных джинсах и в черных кроссовках на липучках.
А вот их тетя принцесса Стефания надела в этот день песочный жакет в сочетании с пестрой блузкой в принт слонов и черными широкими брюками, а обута была в лаковые ботинки. Это не первый ее выход на мероприятии, буквально вчера мы рассматривали образ Стефании в белом брючном костюме.
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