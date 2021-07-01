Вышли в свет с дочками: королева Летиция и король Филипп VI в Барселоне

Вышли в свет с дочками: королева Летиция и король Филипп VI в Барселоне

Испанская королевская семья полным составом посетила публичное мероприятие.

Королева Летиция, король Филипп и две их дочери – принцесса Леонор и инфанта София, встретились с лауреатами премии "Принцесса Жирона" в Palauet Albeniz в Барселоне.

48-летняя королева в этот день надела синее платье из денима с короткими рукавами, поясом на талии и дополнила наряд замшевыми лодочками и серьгами-висюльками с синими камнями. У нее были распущены волосы. На лице был легкий макияж, а на пальце - любимое кольцо от бренда Karen Hallam.

Королева Летиция и король Филипп VI с дочками / Getty Images

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Король Филипп VI прекрасно выглядел в светлом пиджаке в тонкую полоску, голубой рубашке и серых брюках. Главная наследница королевской пары – принцесса Леонор – надела синее платье с мелким цветочным принтом и черные балетки, а ее младшая сестра инфанта София была в небесно-голубом платье и бежевых балетках. Волосы Софи собрала частично в высокий пучок. Все четверо были в защитных масках на лицах.

Королева Летиция и король Филипп VI с дочками / Getty Images

Особое внимание на таких мероприятиях теперь приковано к 15-летней принцессе Леонор. В мае девушка прошла обряд конфирмации. А в будущем именно она станет новой королевой Испании.

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Король Филипп VI и королева Летиция (10 фото)

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