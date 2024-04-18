Вышли в свет вместе: королева Летиция затмила ярким образом королеву Максиму

Сегодня королева Летиция вместе с королевой Максимой посетили организацию LAB6, которая занимается вопросами психического здоровья детей и молодежи посредством культурных и спортивных мероприятий.

Королева Максима и королева Летиция / Фото: Getty Images

Королева Летиция появилась в этот раз на публике в оранжевом платье миди от Carolina Herrera, сочетая его с розовым пальто от этого же бренда. Если принять во внимание, что оранжевый - официальный цвет нидерландской монархии, то Летиция безупречно продумала свой образ. Дополнила его Ее Величество туфлями с открытой пяткой от Magrit и сумкой в тон от Olivia Mareque, а также серьгами из цитрина, бриллиантов и белого золота, макияжем и лаконичной укладкой.

Королева Максима появилась на этом мероприятии в розовато-сиреневом пальто от Claes Iversen и в ободке в тон от этого же бренда, обула нюдовые туфли из замши, перчатки и миниатюрный клатч, а также серьги-капли, браслеты и кольца. Белокурые волосы Максимы были распущены, а макияж на лице был в натуральных оттенках.

Королева Максима и королева Летиция / Фото: Getty Images

Вчера вечером, напомним, королевы со своими мужьями встретились на государственном банкете. Присутствовала на нем и наследная принцесса Нидерландов Катарина-Амалия.

Король Виллем-Александр и королева Максима, король Филипп VI и королева Летиция / Фото: Getty Images

Читайте также: